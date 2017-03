Vende alcolici ad una minore che finisce in ospedale, denunciato

alcolici seconda

Vende superalcolici ad una minore e la giovane finisce all’ospedale con una sbronza colossale. Nelle scorse ore i carabinieri di Busto Arsizio, a conclusione di una breve attività di accertamento, hanno denunciato un cittadino bengalese 40enne, titolare di un negozio di prodotti etnici ed alimentari in città.

E’ stato accertato che l’uomo, qualche giorno addietro, aveva venduto ad una minore, ecuadoriana 16enne, studentessa di Busto, delle bottiglie di superalcolici (vodka in particolare).

La giovane, probabilmente in compagnia di alcune coetanei, ne ha abusato finendo all’ospedale cittadino in pre-come etilico. La ragazza è stata dimessa dopo essere stata trattenuta in osservazione per diverse ore.