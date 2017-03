Venduti altri 9 elicotteri AgustaWestland per 90 milioni di euro

Foto varie

Leonardo e la società leader nel campo del leasing elicotteristico Milestone Aviation Group Limited (“Milestone”) hanno annunciato oggi un ordine per nove elicotteri comprendente sei AgustaWestland AW139 e tre AW169 con consegne previste tra il 2017 e il 2018.

Il contratto, del valore di 90 milioni di euro, conferma la fiducia del cliente nei confronti della famiglia di elicotteri di nuova generazione di Leonardo dopo i precedenti significativi ordini per i modelli AW139, AW169 e AW189.

“Milestone ha ottenuto grandi successi con i modelli AW139 e AW169 nel 2016 e riteniamo che esistano molteplici opportunità per questi elicotteri per varie missioni da svolgere nelle diverse aree geografiche”, ha dichiarato Daniel Rosenthal, Presidente e Amministratore Delegato di Milestone. “Molti dei velivoli previsti in quest’ultimo contratto sono già stati assegnati a vari operatori per il periodo 2017-2018”.

Milestone ha fornito in leasing sette AW169 nel 2016 a operatori in diverse località nel mondo per compiti di eliambulanza, rafforzando il proprio impegno nella fornitura sul mercato mondiale di soluzioni dedicate al soccorso. Sempre nel 2016 Milestone ha inoltre fornito in leasing anche undici AW139, la maggior parte dei quali destinati al trasporto offshore a dimostrazione della versatilità di questa macchina.

“Siamo molto soddisfatti della fiducia che Milestone ripone nelle capacità e nel valore aggiunto assicurato dalla nostra famiglia di elicotteri di nuova generazione caratterizzata da tecnologia avanzata, efficienza e flessibilità operativa. Siamo pronti a continuare a lavorare insieme per un’ulteriore espansione della flotta e del numero di operatori di AW169, AW139 e AW189” ha dichiarato Daniele Romiti, Capo della divisione Elicotteri di Leonardo.

Milestone Aviation Group, società di GE Capital Aviation Services, è leader mondiale nel campo del leasing elicotteristico. Il valore della sua flotta di elicotteri è pari a 4 miliardi di dollari e un portafoglio comprendente ordini e opzioni complessivamente stimato in oltre 3 miliardi di dollari.