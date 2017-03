Venerdì 17 scioperano i lavoratori di Agesp

agesp

Venerdì 17 marzo 2017 è stata proclamata una giornata di sciopero nazionale per i dipendenti con contratto acqua e gas. Una mobilitazione che potrà coinvolgere anche alcuni settori aziendali di Agesp

In particolare per Agesp S.p.A. potranno essere interessati i lavoratori nel settore parcheggi, per la divisione Attività Strumentali potranno incrociare le braccia i dipendenti dei servizi cimiteriali e del settore gestione impianti elettromeccanici. In Agesp Energia la mobilitazione riguarderà il settore gas, energia elettrica e teleriscaldamento.

Non interessato dallo sciopero è il settore igiene ambientale: i rifiuti saranno quindi regolarmente raccolti.