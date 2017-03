Vent’anni e un coltello a farfalla nello zaino

Foto varie

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 22 marzo nell’ambito della consueta attività di controllo del territorio una pattuglia del Commissariato della Polizia di Stato di Gallarate ha proceduto all’identificazione di alcuni giovani all’interno di varie aree pubbliche.

In particolare in località Cardano al Campo all’interno del parco pubblico sito in Via Passaggio del Cuoricino, la Volante ha fermato un cittadino marocchino di 20 anni residente a Parabiago rinvenendo all’interno del suo zaino un coltello “ a farfalla “ lungo complessivamente 22 cm, che è stato sequestrato.

L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per la detenzione del coltello.

A poca distanza i poliziotti hanno fermato e controllato un ragazzo italiano, anch’esso ventenne, a cui è stata sequestrata una modica quantità di marijuana, pertanto al giovane è stata contestata la violazione amministrativa ex art. 75 DPR 309/90, e segnalato alla Prefettura di Varese quale assuntore.