“Vergognoso trovare i parcheggi disabili occupati senza permessi”

parcheggio disabili

Buongiorno,

vi scrivo perché sono veramente indignato. Sono il papà di un bimbo disabile, stamattina dovevo fare delle commissioni in centro Varese, con mio figlio.

Bene, ho girato due ore per trovar parcheggio, e alla fine ci ho rinunciato.

Tutti i parcheggi disabili, occupati anche da chi non ne aveva diritto.

In piazza monte grappa, ci sono solo 4 parcheggi disabili, tutti sempre occupati dalle stesse automobili. E si, sono sempre le stesse, a qualsiasi ora del giorno, e in qualsiasi giorno.

Ho visto gente scendere da quelle autovetture, senza alcun problema fisico, che si dirigeva normalmente a fare shopping o a lavorare nei negozi adiacenti.

Gente scendere da Suv da oltre 100.000 euro, in formissima, andare a prendere tranquillamente l’aperitivo in piazza.

Io invece, ho dovuto rinunciare alla mie commissioni, perché anche a voler pagare, un parcheggio era impossibile trovarlo, almeno che, accada un miracolo, e mio figlio improvvisamente riesca a fare una maratona, allora si, posso parcheggiare a Sacro monte, e scendere a piedi in centro.

Il senso civico non annida più in noi, in fondo, credo e constato, che in ognuno di noi ci sia una forma di disabilità, e, quella intellettiva va per la maggiore.

Grazie mille.

Fabrizio D’Amico