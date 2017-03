Verso un Museo del Bene: se ne parla ad Angera

pittori, quadri, dipinti, sculture

Domenica 5 marzo alle 17,30 il Museo Archeologico di Angera celebra la Giornata europea dei Giusti delle Nazioni aprendo una riflessione su come un Museo possa contribuire alla Memoria dei Giusti con la nuova direttrice del Centro italiano per la Pace in Medio Oriente, Valeria Giannotta.

La dottoressa, originaria di Gallarate e innamorata da sempre di Angera, è appena tornata dopo 7 anni in Turchia, trascorsi tra docenza universitaria e studi alla ricerca di ponti culturali e vie di dialogo per la pace in Medio Oriente. Parlerà di alcuni Giusti turchi, segnalati per il loro coraggio civile e come testimoni di verità. Con l’occasione verrà anche presentato il programma museale di quest’anno.