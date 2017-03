Via alla seconda edizione del Varese Tennis Tour

Torneo tennis Futures a Busto Arsizio

Scatta nel fine settimana la seconda edizione del Varese Tennis Tour, circuito che si articola su ben 14 diversi tornei organizzati sul territorio, con gran finale a Casciago dove si terranno i “Master” conclusivi tra il 30 settembre e l’8 ottobre.

Il challenge comincia da Samarate, sui campi dell’Eco Sport Tennis di via Di Vittorio, dove comincia sabato 11 un torneo che vedrà il proprio epilogo nella finale di domenica 26. Si proseguirà poi con Cantello, Gemonio, Laveno e via dicendo, toccando così tutti gli angoli del Varesotto grazie alla collaborazione con tanti circoli che fanno della nostra provincia una terra fertile anche per lo sport delle racchette.

Rispetto al 2016 il Varese Tennis Tour ha innalzato, come detto, a 15 (14 più i Master) il numero di torneo, fatto che permetterà di aumentare numeri già notevoli: la prima edizione ha infatti visto l’impegno di 1.216 giocatori di 105 diversi tennis club, che hanno dato vita a oltre mille partite.

Il Varese Tennis Tour da quest’anno viene affiancato anche dalla Sport Commission, il progetto voluto e sostenuto da Camera di Commercio, teso a intercettare e aumentare la domanda turistica legata agli eventi sportivi. «Questa è una manifestazione che dimostra di avere tutte le caratteristiche per poter continuare nella sua crescita e attrarre sempre più sportivi – spiega Giulio Clerici, membro della Sport Commissione e appassionato tennista – Varese vanta una diffusione di circoli tennistici ad alto profilo ed eccellenze ambientali che ne fanno una sede ideale per un circuito di questo tipo».

Il VTT prevede classifiche differenti a seconda del livello dei giocatori, oltre a prevedere distinzioni per fasce di età. Quest’anno è stato anche incrementato il numero dei qualificati ai Master finali. A livello tecnologico, infine, è stata creata un’app dedicata al circuito, mentre in ogni sede di gara sarà a disposizione un dispositivo per aggiornare in tempo reale risultati e tabelloni.

CAMPIONI 2016