Via Luino, a breve inizieranno i lavori

E’ tutto pronto per l’inizio dei lavori di messa in sicurezza di Via Luino. Al momento non c’è ancora una data ufficiale ma il cantiere dovrebbe partire nel giro di pochi giorni: «Stiamo aspettando l’ordinanza di chiusura della strada da parte della Provincia, è di sua competenza» spiega il Sindaco Ercole Ielmini. Appena arriverà il documento quindi, il cantiere prenderà il via.

I lavori, che avranno una durata di circa sei mesi, sono stati anticipati dalla sistemazione di Via Bernardino Luini, la bretella di collegamento alternativo che per sei mesi dovrà sostenere il traffico in uscita e in entrata da Laveno Mombello sulla SP69. Per questo motivo è anche stato elimino lo spartitraffico per Via Professor Monteggia, così da permettere anche ai pullman l’accesso a quella che sarà la via alternativa durante i lavori.

Al momento sono già posizionati i semafori provvisori e i cartelli che nei prossimi mesi serviranno ad indicare il cantiere agli automobilisti e per il traffico.

QUI IL PROGETTO DEI LAVORI DI VIA LUINO