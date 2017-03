Via Vigano chiusa da 5 mesi: “Quando riaprirà?”

Via Vigano chiusa da 5 mesi

Via Vigano a Gazzada Schianno è bloccata da 5 mesi. La strada che collega via Gasparotto alla contrada dove vivono otto famiglie è chiusa per lavori che sarebbero dovuti durare poche settimane (cinque per la precisione, stando ai cartelli esposti), ma che si sono protratti in quello che sembra essere un tempo infinito.

Il Comune di Gazzada Schianno ed Rfi, titolare dei lavori, hanno ricavato un percorso alternativo nei campi per poter raggiungere le abitazioni della contrada, ma il percorso per via di piogge e neve è risultato accidentato per buona parte dell’inverno. Gli operai sono al lavoro, spesso anche di sabato, ma di notizie certe sulla fine dell’opera di consolidamento del sottopasso ferroviario non ce ne sono.

Una delle persone che abita nella contrada al confine tra Gazzada Schianno e Varese ha contattato un legale, l’avvocato Giuseppe Mantica, che ha scritto anche a VareseNews, per chiedere conto della situazione di disagio che stanno vivendo questi residenti. Ecco la lettera, che pubblichiamo proprio in concomitanza con la partenza dei lavori in via Gasparotto, dove sarà istituito il senso unico alternato per almeno 30 giorni.