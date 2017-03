Viabilità, le modifiche saranno realtà prima di Pasqua

comune di comerio

Viabilità, si torna (parzialmente) al passato. Dopo la discussione in assemblea pubblica e le successive analisi e deduzioni dell’amministrazione comunale, la viabilità a Comerio cambierà ancora.

«Da oggi si passa alla fase di pianificazione degli interventi concordati, il più importante dei quali sarà il ripristino, con alcuni accorgimenti, del doppio senso di circolazione nel primo tratto di via Garibaldi (salendo dalla rotonda) – scrive su Facebook il primo cittadino Silvio Aimetti -. Saranno poste in essere altre azioni volte a tutelare la sicurezza dei pedoni nel centro storico. Le modifiche saranno realizzate, a meno di cause di forze maggiore, prima di Pasqua, per far sì che all’inizio delle scuole dopo la pausa la situazione sia a regime».

Aimetti, sempre sui social network, bacchetta i comportamenti di alcuni cittadini maleducati: «Anche ieri alcuni cestini erano pieni di immondizia domestica, stiamo valutando la possibilità di togliergli o di filmare gli autori di tali atti incivili. E’ semplicemente vergognoso e non sarà più tollerato».