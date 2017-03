Foto varie

Avventure nel Mondo in collaborazione con il Comune di Varese organizza per giovedì 6 aprile alle ore 21 alla prima di due serate Speciali presso la Sala Montanari (ex cinema Rivoli) in via dei Bersaglieri, 1 a Varese.

I coordinatori dell’Angolo dell’Avventura di Varese raccontano la loro esperienza con popoli e culture di due continenti lontani e molto diversi tra loro.

Si partirà viaggiando tra le etnie della Rift Valley, nel sud dell’Etiopia, con le immagini della fotografa professionista Marzia Franceschini ed il racconto di viaggio di Roberta Galbiati dal titolo OMO RIVER-ETIOPIA. Un viaggio di prevalente interesse etnografico nel quale stili di vita primitivi, villaggi e mercati suscitano forti emozioni. Anche i paesaggi non cessano mai di stupire, sempre diversi, lussureggianti o aridi ma parimenti selvaggi e affascinanti.

La serata proseguirà trasferendoci in Asia dove con i racconti e le immagini di D. M. dal titolo Capodanno Tibetano. Parteciperemo alle cerimonie del Monlam ( la grande preghiera) e del capodanno tibetano nell’Amdo luogo d’origine del buddismo Tibetano. Mescolati ai pellegrini e fedeli vivremo i momenti topici dei festeggiamenti. Saremo alla processione del Maitreya ( il Buddha del futuro), assisteremo alle lotte con demoni che terminano con le danze cham e rimarremo folgorati dalle esposizioni di pitture thanka di colossali dimensioni.

Un’emozione da vivere insieme … Una serata da non perdere!

La seconda serata speciale si terra’ in data 4 Maggio 2017

Nel contempo continuano le nostre serate abituali presso il Centro Anziani di via Oriani.

La prossima sarà il 19 Aprile