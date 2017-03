Video col vigile nella cassa da morto: due agenti sospesi

Foto varie

Una cassa da morto col coperchio che si apre, dentro un vigile della polizia locale di Milano che si sveglia. Tutto filmato, spedito e condiviso, e visto dal sindaco, che chiede provvedimenti disciplinari.

Ha dell’assurdo quanto accaduto ad Amatrice, fra il personale inviato a sostenere le popolazioni colpite dal terremoto.

Il comandante delle Polizia Locale di Milano Antonio Barbato ha disposto il richiamo disciplinare per i due vigili protagonisti del video offensivo girato ad Amatrice. Il procedimento implica la sospensione dal lavoro di 10 giorni. Successivamente entrambi saranno trasferiti a nuovi incarichi.

“Sono comportamenti indegni per chi indossa una divisa – commenta il comandante Barbato – e non fanno onore al corpo dei ghisa. Per questo è stata predisposta la massima sanzione possibile in questi casi”.

“Un atteggiamento inaccettabile – sostiene l’assessore alla Sicurezza Carmela Rozza – perché danneggia il grande lavoro fatto dalla Polizia Locale ad Amatrice in tutti questi mesi. Mi scuso con i cittadini di Milano e Amatrice per questo gesto ingiustificabile”.