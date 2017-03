Vincenzo Agrifoglio nuovo presidente di Assoarma Varese

Foto varie

Il Consiglio Nazionale Permanente tra le Associazioni d’Arma in breve Assoarma, è l’organismo che raccoglie a livello nazionale tutte le Associazioni d’Arma con la finalità di coordinarne le attività e rappresentare presso gli organismi istituzionali, le proposte collaborative e le esigenze dell’associazionismo militare, concorrendo alla crescita morale e civile del Paese. Assoarma opera attraverso Consigli Periferici come quello di Varese, al quale aderiscono pressoché tutte le Associazioni d’Arma cittadine.

Nuovo Presidente del Sodalizio per il prossimo triennio è stato eletto all’unanimità il Dr. Vincenzo Agrifoglio, Presidente della Sezione di Varese dell’Unione Nazionale Ufficiali in congedo, 1^ Capitano di della Riserva da sempre impegnato nel mondo dell’associazionismo militare. Cultore della Materia in Storia delle Istituzioni Militari e Sistemi di Sicurezza nonché in Storia dell’Amministrazione Pubblica Comparata presso l’Università Cattolica di Milano è socio ordinario della Società Italiana di Storia Militare di Roma. Agrifoglio ha anche ricoperto l’incarico di Assessore alla Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Varese ed è insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica nonché di Cavaliere di merito del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Vice Presidente è stato eletto il Dr. Agostino Scuncia 1° Dirigente della Polizia di Stato in congedo e Presidente dell’Associazione Nazionale P.S. di Varese. In carriera ha ricoperto importanti incarichi dirigenziali presso le Questure di Nuoro, Varese, Genova, Verbania, Bergamo dirigendo anche l’Ufficio Polizia Frontiera Aerea dell’Aeroporto di Malpensa ed il Commissariato di Legnano. Insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica è stato Assessore alla Sicurezza, Polizia locale e Protezione Civile del Comune di Saronno, nonché componente dell’Ufficio Indagini della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Come altro Vice Presidente è stato eletto Giuseppe Valentino, storico Presidente della Sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia che è stato uno dei fondatori di Assoarma Varese, noto in città per l’attiva e dinamica presenza in tutte le manifestazioni di carattere militare e per essere promotore di numerose iniziative commemorative.