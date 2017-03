Vincono Pavia e Verbano, Arconatese più vicina

Le immagini dei dilettanti

Giornata dai risultati importanti in Eccellenza e Promozione. Verbano e Pavia accorciano sulla capolista Arconatese, a riposo, mentre un gradino sotto la Castellanzese non si ferma neanche davanti all’Olimpia, espugnando Ponte Tresa 2-0.

ECCELLENZA: Il riposo della capolista Arconatese serve alle inseguitrici per accorciare il divario. Si porta a una sola distanza il Pavia che supera 2-0 il Trezzano, mentre il Verbano soffre ma batte 3-2 l’Accademia Pavese. L’Ardor Lazzate regola 3-1 il Sancolombano e supera il Busto 81, battuto in casa 2-1 dal Lomellina. Colpo salvezza per la Sestese, che inguaia l’Union Villa passando 3-1 a Cassano Magnago. Passo falso per l’Fbc Saronno, sconfitto 2-1 a San Giuliano, così il Vittuone, battuto 4-2 a Fenegrò, rimane ultimo in solitaria. Termina 1-1 tra Calvairate e Brera.

CLASSIFICA: Arconatese 58; Pavia 57; Verbano 53; Ardor Lazzate 48; Busto 81 47; Lomellina 37; Sancolombano 35; Calvairate 32; Accademia Pavese, Fenegrò 31; Fbc Saronno, Union Cassano, Sestese 27; Brera, Trezzano 24; Atletico San Giuliano 19; Vittuone 18.

PROMOZIONE: Ventesima vittoria stagionale per la Castellanzese, che a Ponte Tresa batte 2-0 l’Olimpia. Vince anche la Base 96, 2-0 sul Brebbia, mentre il Gavirate cade in casa 3-1 contro l’Uboldese e viene scavalcato al terzo posto dal Mariano, al quale basta l’1-0 per ottenere i tre punti a Tradate. Bottino pieno anche per la Vergiatese, che vince 3-2 a Cairate, mentre il Morazzone perde in casa 2-1 contro l’Universal Solaro. La Lentatese batte 2-1 il Garbagnate, la Besnatese invece viene trafitta sul campo amico 2-1 dalla Castanese.

CLASSIFICA: Castellanzese 63; Base 96 52; Mariano 46; Gavirate 44; Uboldese 41; Vergiatese 40; Olimpia 37; Morazzone 32; Besnatese, Lentatese 28; Castanese, Universal Solaro 27; Brebbia 21; Cairate 19; Tradate 16; Garbagnate 15.