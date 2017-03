Visita “al buio” del Presidente Cattaneo al Museo Tattile

Visitare il Museo Tattile è un'esperienza fuori dal comune che coinvolge tutti i sensi. Il piccolo ma attivissimo museo di Varese ha ricevuto oggi la visita Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Raffaele Cattaneo accompagnato nel percorso d

Visitare il Museo Tattile è un’esperienza fuori dal comune che coinvolge tutti i sensi. Il piccolo ma attivissimo museo di Varese ha ricevuto oggi la visita Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Raffaele Cattaneo accompagnato nel percorso dal sindaco di Varese Davide Galimberti, da Livia Cornaggia e Dede Conti.

Il Presidente, bendato, ha potuto vivere l’esperienza multisensoriale del percorso ‘al buio’ tra oggetti e modelli per comprendere la realtà dei non vedenti.

“Una realtà unica del nostro territorio che aiuta a sperimentare nel concreto l’esperienza delle persone che non hanno il dono della vista. È significativo che le responsabili e i volontari svolgano un lavoro tanto prezioso nei confronti delle giovani generazioni sensibilizzando su un problema sentito e diffuso. Occorre continuare a lavorare e fare rete tra i soggetti e le realtà impegnate in questo settore. A Varese ci sono molte iniziative in atto e il Museo Tattile rappresenta una tra gli impegni più significativi in questa direzione” ha affermato il Presidente.

I modelli tattili in legno presenti in Museo ricostruiscono fedelmente architetture, luoghi e paesaggi che il visitatore può immaginare esplorando toccandoli. Il percorso espositivo si propone infatti di ‘rivelare’ a tutti le infinite possibilità della percezione, come una sorta di enciclopedia tridimensionale da sfogliare con le mani, capace di raccontare a tutti il mondo in una modalità più comprensibile e più approfondita.

Questa realtà che accoglie oltre 4500 visitatori l’anno rappresenta ad oggi un esempio sostanzialmente unico in Europa, perché esclusivamente dedicato all’esposizione di modelli tattili in legno, fruibili quindi tanto da vedenti quanto da non vedenti.