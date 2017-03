Visita in via Saffi del generale Amato

Immagini di carabinieri

Il Comandante Interregionale Carabinieri “Pastrengo”, Generale di Corpo d’Armata Riccardo Amato, oggi, 30 marzo 2017, si è recato per la prima volta in visita presso il Comando Provinciale Carabinieri di Varese dove, ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonello Claudio Cappello, dagli Ufficiali del Comando Provinciale, da una rappresentanza dei comandanti di Tenenza e Stazione, dal personale della sede, da una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dal Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale, Col. Moizi, accompagnato da un Ufficiale del Gruppo e da un Comandante di Stazione, dal Comandante del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro, dal delegato degli organi di Rappresentanza, ha portato il suo saluto a tutto il personale in servizio ed in congedo.

L’Ufficiale Generale, il cui comando – con sede a Milano – ha competenza sui territori che ricadono negli ambiti delle Regioni Amministrative Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, ha rivolto ai militari della provincia di Varese parole di ringraziamento per il loro operato, esortandoli a continuare ad assolvere i propri doveri istituzionali con il massimo impegno, al fine di fornire le necessarie risposte alle esigenze di sicurezza dei cittadini.

In seguito, sempre nella mattinata, si è recato presso la locale Prefettura, dove ha tenuto un incontro istituzionale con il Prefetto di Varese, Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza.