Visite senologiche gratuite all’ospedale di Varese

tumore al seno senologia

La Senologia dell’Ospedale di Circolo aderisce all’iniziativa proposta da ONDa, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, (H)Open Week, che si propone come obiettivo quello di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.

In particolare, la Senologia diretta dalla professoressa Rovera, per sensibilizzare le donne sull’importanza della PREVENZIONE nella lotta al cancro al seno, propone delle visite gratuite per la giornata di venerdì 21 aprile, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 nell’Ambulatorio di Senologia dell’Ospedale di Circolo di Varese

Per accedere a tali visite è necessaria la prenotazione telefonando, a partire dal prossimo 3 aprile, al n. 346 3291804 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 da lunedì a venerdì.

Si tratta della seconda Giornata nazionale della salute della donna che si celebrerà il 22 aprile, per promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Nella settimana dal 18 al 24 aprile attraverso 155 ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle donne visite, consulti, esami strumentali e saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività nell’ambito di 12 aree specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza.