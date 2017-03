“Voglio ringraziare la persona che mi ha soccorso dopo l’incidente”

Gallarate

Dopo l’incidente stradale, la nostra lettrice Monica Bresciani vorrebbe ringraziare la persona che per prima ha prestato soccorso. «Ero molto “persa” e lui è stato molto gentile, chiamando i soccorsi e tranquillizandomi».

L’episodio risale al 12 gennaio 2017, alle 6 del mattino, in Largo Togliatti a Gallarate (l’incrocio tra Sempione e via Carlo Noè).

A prestare i primi soccorsi è stato un uomo con giubbotto Tamoil, che viaggiava su un fuoristrada di colore scuro. «Mi ha dato i primi soccorsi ed è stato con me fino all’arrivo dei Carabinieri, ricordo essere stato molto premuroso e gentile verso di me e alle mie condizioni di salute» racconta ancora Monica. «Non credo di averlo ringraziato doverosamente, visto il mio stato di shock del momento e non ho proprio pensato di chiedere neanche come si chiamasse».