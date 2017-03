“Volti del Mondo”, la mostra fotografica di Armando Belloni

Sabato 25 marzo alle ore 17,30 inaugurazione presso il Centro Parrocchiale in Piazza San Magno a Legnano della mostra fotografica “Volti del Mondo” di Armando Belloni.

Verranno proposte significative e suggestive immagini come testimonianza della quotidianità di chi esercita “il mestiere di vivere” in ambiti molto diversi dal nostro. Volti scavati dalla fatica, provati dalla sofferenza o dal dolore, sorrisi, stili di vita a volte orgogliosamente ostentati, raccoglimento in preghiera, il pasto, il sonno, il gioco, il lavoro.

Il ricavato delle offerte libere è finalizzato alla raccolta fondi per il progetto internazionale del Rotary Parchi Alto Milanese ad Haiti che si propone di sostenere l’azione di Terre des Hommes a protezione dell’infanzia disagiata nella scuola situata nel Comune di Croix-de Bouquets alla periferia di port-au-Prince. Il piano di interventi mira ad integrare le materie di base per offrire a circa 70 giovani una formazione professionale, umana e sociale comprendendo anche corsi di educazione famigliare ed igiene per educare i ragazzi alla gestione della casa e alla cura della propria persona.