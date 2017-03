Weekend \"siciliano\" per la città degli amaretti

«E’ ormai diventa una tradizione per la città il weekend dedicato alla Sicilia, ed anche quest’anno sarà bello avere questa parte d’Italia ospite e protagonista nel centro storico». Così l’assessore al Commercio e alle Politiche giovanili Francesco Banfi ha aperto la conferenza stampa di presentazione del weekend con “Sicilia a Saronno”.

L’evento sarà proposto sabato 11 e domenica 12 marzo in centro città: ci saranno una trentina di stand con prodotti tipici d’artigianato e gastronomici. Non mancherà l’animazione: sabato nel pomeriggio si esibirà il gruppo bandistico cittadino e domenica un gruppo folkloristico.

«La nostra manifestazione – spiega Corrado Belfiore presidente di “Sicilia a Saronno” l’associazione che promuove l’evento – non ha solo un carattere culturale e gastronomico ma anche un importante aspetto identitario. Quando nel 2009 è nato il nostro sodalizio abbiamo scoperto che erano 1500 i siciliani che vivevano a Saronno. Sono persone che sono arrivate in questa città iniziando non solo a viverci ma anche a partecipare attivamente alla vita sociale».

«Per questo – continua il segretario Paolo Strano – questo weekend non è solo una festa per noi, per la Sicilia ma per l’interà città, una realtà con cui ormai condividiamo un forte legame e di cui ci sentiamo parte attiva».

Nel corso della kermesse sarà attivo anche uno stand dedicato all’associazione in cui ottenere informazioni sulle manifestazioni proposte a Saronno. Sarà inoltre possibile iscriversi al sodalizio visto che proprio in questi giorni è stato aperto il tesseramento 2017.