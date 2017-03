Wine Tasting Varese: una domenica di degustazioni

lantieri de partico sommelier vino calice degustazione

Domenica 26 marzo, alle Ville Ponti di Varese si svolgerà Wine Tasting Varese, la manifestazione nata dalla collaborazione tra Luca Savastano, fondatore di Winemobile, e Ivano Antonini, Miglior Sommelier d’Italia 2008.

Wine Tasting Varese anche quest’anno sarà suddiviso in aree differenti così da agevolare i visitatori particolarmente interessati a un dato aspetto della manifestazione.

L’area principale della manifestazione conserverà il nome di Grand Atelier, ed ospiterà oltre 70 tra i migliori produttori italiani e i loro vini, personalmente selezionati da Ivano Antonini in base all’esperienza maturata nei suoi anni di attività. Regione per regione, ogni cantina proporrà fino a 4 vini: 2 classici e 2 selezioni (riserve,top di gamma o stesso prodotto top ma di annate differenti).

Obiettivo dell’edizione 2017 di Wine Tasting Varese sarà quello di proporre un posizionamento di respiro sempre più internazionale alla manifestazione, selezionando vini esteri di alto profilo.

Per questo motivo si è deciso di dedicare un intero Atelier, esclusivamente a cantine ed etichette internazionali: verrà dato spazio a distributori e importatori specializzati in etichette estere e alle loro annate selezionate, verranno proposti vini dalle zone più vocate della nostra Europa sino a toccare i Nuovi Mondi.

Proprio perché la manifestazione ha scopo in primis divulgativo, sarà aperta anche agli appassionati e non solo agli invitati diretti dell’organizzazione e dei partner.

È prevista una giornata unica di grandi degustazioni con banchi d’assaggio aperti a tutti gli interessati, il costo del biglietto d’ingresso per il pubblico sarà di € 25,00 a persona; mentre per tutti gli associati Ais, Fisar, Onav e altre associazioni il prezzo sarà ridotto ad € 20,00.

I biglietti saranno acquistabili anche in anticipo on line dal nostro sito internet a condizioni vantaggiose e anche presso tutti i nostri punti prevendita distribuiti in tutta la città e la provincia di Varese, oltre a quelli presenti nella città di Lugano per i vicini Svizzeri.