1 maggio, variazioni per il trasporto pubblico a Milano

1 maggio: metro, autobus e tram Atm iniziano le corse più tardi e terminano in anticipo rispetto all’orario canonico.

Lo si legge sul sito dell’azienda milanese. A complicare le cose per tram e bus, ci sono i cortei previsti in centro a Milano.

Ecco tutte le informazioni sul servizio ATM per la giornata di lunedì 1 maggio.

Orari

Il servizio di metropolitane e linee di superficie viene effettuato dalle 7 alle 19,30 circa. Ecco le prime e ultime partenze delle linee metropolitane previste per lunedì 1 maggio.

Linea M1

Da Sesto FS per Bisceglie 7,10 19,06

Da Sesto FS per Rho Fiera 7,19 18,56

Da Sesto FS per Molino Dorino 7,19 19,12

Da Bisceglie per Sesto FS 7,21 19,16

Da Molino Dorino per Sesto FS 7,09 19,03

Da Rho Fiera per Sesto FS 7,22 19,00

Da Duomo per Bisceglie 7,29 19,25

Da Duomo per Molino Dorino 7,38 19,31

Da Duomo per Rho Fiera 7,38 19,15

Da Duomo per Sesto FS 7,28 19,30

Linea M2

Da Abbiategrasso per Cascina Gobba 6,51 19,10

Da Abbiategrasso per Gessate 7,01 19,00

Da Assago Forum per Cologno Nord 7,07 19,16

Da Cascina Gobba per Abbiategrasso 7,08 19,23

Da Gessate per Abbiategrasso 6,59 19,03

Da Cologno Nord per Assago Forum 6,53 19,02

Linea M3

Da Comasina per San Donato 7,00 19,20

Da San Donato per Comasina 7,00 19,21

Da Duomo per San Donato 7,17 19,36

Da Duomo per Comasina 7,14 19,34

Linea M5

Da Bignami 7,00 19,31

Da San Siro 7,00 19,27

Da Garibaldi per Bignami 7,14 19,41

Da Garibaldi per San Siro 7,12 19,43

Durante la giornata sono previsti inoltre cortei che attraverseranno le vie del centro. Di conseguenza, potranno subire deviazioni e rallentamenti le linee 1, 12, 23, 27, 44, 54, 56, 60, 61, 73, 84 e 94.

Radiobus di Quartiere

Lunedì 1 maggio il servizio è sospeso.

Collegamento Cascina Gobba-San Raffaele

Lunedì 1/5, il collegamento effettua servizio dalle 13 alle 19,30 circa. In alternativa, per raggiungere l’ospedale, è possibile utilizzare la linea 925. I bus partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione Cascina Gobba della linea M2, destinazione via Cervi a Milano 2, con la fermata in prossimità dell’ospedale San Raffaele in via Olgettina.

Parcheggi

I parcheggi a raso di Cologno Nord, Gessate, Romolo, San Leonardo, Molinetto di Lorenteggio e Quarto Oggiaro sono aperti e utilizzabili gratuitamente senza la presenza del personale ATM dalle ore 20 di sabato 29 aprile alle ore 7 di martedì 2 maggio. Stessi giorni e orari per la chiusura di Crescenzago.

Tutti i parcheggi multipiano sono aperti a pagamento dalle 6 alle 20,30.

Forlanini aperto a pagamento 24 ore su 24. Il parcheggio a rotazione di Einaudi è chiuso dalle ore 14 di sabato 29 aprile alle ore 7 di martedì 2 maggio.

ATMPoint e biglietti

Lunedì 1/5, apertura festiva per gli sportelli di Duomo, Cadorna e Centrale, quindi dalle 10,15 alle 13,15 e dalle 14 alle 17,30.

Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero essere chiuse. Si consiglia di acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai distributori automatici nelle stazioni delle linee metropolitane. I biglietti sono acquistabili anche su ATM Milano Official APP o inviando un SMS al 48444.