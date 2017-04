132.600 studenti e 10.500 docenti: i numeri della scuola varesina

bambini classe aula generica

POPOLAZIONE STUDENTESCA

Sono 132.676 gli studenti della provincia di Varese, suddivisi in 105 scuole statali che accolgono 109.975 alunni e 295 paritarie, che hanno 24.701 iscritti. La fotografia della popolazione studentesca varesina arriva dall’Ufficio scolastico territoriale. (per ulteriori approfondimenti clicca qui)

La fascia scolastica più popolosa è quella della primaria che conta 38.775 alunni, seguita dalle superiori con 38.660, dalla media con 23.051 e, infine, l’infanzia che conta 7.182 bambini.

Gli stranieri sono 13.256 e rappresentano il 12,3% del totale con una preponderanza nella scuola dell’infanzia (21,2% del totale).

La media è di 22 studenti per classe mentre il rapporto tra docenti e studenti è di 1 a 13.

ANDAMENTO NEGLI ANNI

La popolazione studentesca è abbastanza stabile: rispetto a 5 anni fa è anche aumentata di 3000 alunni, nonostante il picco si sia registrato nel 2014/2014 quando gli iscritti sono stati 135.510.

ALUNNI CON BISOGNI SPECIALI

Nelle classi si contano 3555 studenti diversamente abili con un picco alla media, mentre quelli con problemi di dislessia sono 5.241 (quasi il 5%)

SCELTA PER LE SUPERIORI

A conclusione del ciclo primario, quasi la metà degli studenti ha scelto di proseguire gli studi al liceo (48,4%), mentre il 40,5% ha optato per gli indirizzi tecnici e l’11,1% per quelli professionali. Una media differente da quella lombarda dove la percentuale di iscrizioni al liceo è stata superiore alla metà (51,6%) mentre il tecnico ha avuto una battuta d’arresto ( 35,3%) cedendo anche al professionale (13,1%). Le scelte, nel nostro territorio, sono ancora influenzate da un comparto produttivo vivace che attira molti ragazzi in cerca di specializzazione nei diversi settori soprattutto manifatturieri.

DOCENTI E PERSONALE ATA

Passando al personale scolastico, gli oltre 100.000 studenti sono formati da 10.350 docenti, suddivisi in 8184 professori di ruolo, 1584 impiegati per il sostegno e 618 assunti con l’organico potenziato. I collaboratori scolastici (personale ATA) sono 12.593 di cui 1643 collaboratori scolastici ( meglio conosciuti come bidelli). L’età media dei docenti è molto alta: circa 50 anni con una media di 51,7 per le superiori e le medie e di 49 per la primaria.

COSTI

Ma quanto costa alla collettività ogni alunno delle scuole statali? Circa 3.551,60 euro all’anno, costi che salgono a 15.500 per il sostegno.