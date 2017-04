“1500 euro in cambio di 500mila”, 60enne in manette per la truffa a Exodus

Il fondatore della comunità Exodus don Mazzi è intervenuto con Giorgio Fossa, di Fondimpresa, e Riccardo Comerio, presidente di Univa, per i 40 anni di Spi, la società di servizi e promozioni industriali

Nella foto don Mazzi della fondazione Exodus

Aveva chiesto alla Fondazione Exodus 1.500 euro per sbloccare una donazione da 500mila sterline che, a suo dire, era ferma su un conto all’estero ma si trattava di una truffa e per il 60enne protagonista di questa vicenda sono scattate le manette.

L’uomo si trovava già ai domiciliari nel suo appartamento di Varese da dove ha organizzato la truffa. Ha chiamato la fondazione gestita da don Mazzi fingendo di voler inviare una grossa somma di denaro in beneficenza ma richiedendo, per portare a termine la pratica, il pagamento di una somma per pagare le spese dell’avvocato che si sarebbe dovuto occupare della pratica.

Exodus si è immediatamente rivolta alle autorità e quando è venuto il momento di versare i contanti, nell’appartamento varesino, si sono presentati i carabinieri.