25 Aprile, gli appuntamenti

Foto varie

Martedì 25 Aprile tantissime le iniziative per celebrare il 72° anniversario della Liberazione, ma sono diversi gli appuntamenti legati a questa ricorrenza che si terranno nel fine settimana.

Ecco gli appuntamenti a Varese e in provincia:

Il 25 aprile a Varese

VARESE - Quest’anno le manifestazioni per la festa della Liberazione sono davvero molte, inizieranno il 22 aprile e si concluderanno il 28. L’obiettivo è quello di coinvolgere tante persone, e far tornare il 25 Aprile una vera festa di popolo e non una celebrazione formale – LEGGI IL PROGRAMMA

Il 25 aprile in provincia

BESOZZO – Le celebrazioni del 25 aprile saranno precedute, lunedì 24 alle 21, dalla proiezione del film “La neve cade dai monti > LEGGI QUI

CASSANO MAGNAGO - Il 25 Aprile si celebra con il corteo nella giornata di festa nazionale e anche con una serie di appuntamenti per le scuole – LEGGI QUI

COCQUIO TREVISAGO > LA LOCANDINA

DUMENZA – Corteo e spettacoli per il 72° anniversario della Liberazione. Una delegazione renderà omaggio ai Caduti della “Gera” > LEGGI IL PROGRAMMA

GALLARATE – Una giornata di festa e di impegno confermato. Gallarate festeggia la Liberazione dal nazifascismo insieme all’Anpi > LEGGI QUI

GERMIGNAGA – Corteo e spettacoli per il 72° anniversario della Liberazione. Una delegazione renderà omaggio ai Caduti della “Gera” > LEGGI IL PROGRAMMA

LAVENA PONTE TRESA – Le celebrazioni del 25 Aprile si terranno al pomeriggio, con inizio alle 17.45 in piazza Sangiorgio >LEGGI QUI

LUINO – Corteo e spettacoli per il 72° anniversario della Liberazione. Una delegazione renderà omaggio ai Caduti della “Gera” > LEGGI IL PROGRAMMA

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Fittissimo il programma organizzato dall’Amministrazione comunale, che toccherà tutti e undici i luoghi che ricordano il sacrificio di quei giovani che provenivano da ogni angolo dell’attuale Comune > LEGGI QUI

SARONNO – L’Amministrazione organizza una semplice cerimonia al Monumento dei Caduti, che sarà integrata da altre iniziative organizzate dall’Anpi – LEGGI QUI

SOMMA LOMBARDO – Da quest’anno, a Somma Lombrdo, nella Festa della Liberazione sarà ricordata una figura particolare ogni anno. Nel programma d’iniziative anche una piece teatrale > LEGGI QUI

TRADATE – Si inaugura la mattina del 25 aprile il nuovo “look” della rotonda delle 5 strade, dove sono stati piantati due ulivi, simbolo di pace > LEGGI L’ARTICOLO

VEDANO OLONA – Il programma della giornata inizia alle 10, con il ritrovo al Monumento dei Caduti al Parco Spech – LEGGI QUI

VENEGONO SUPERIORE - Le celebrazioni iinziano in chiesa parrocchiale e si concludono alla Casa Alpina > LEGGI QUI

Il 25 aprile fuori provincia

COMO –

LEGNANO – Il Salice Club organizza per il 25 aprile un concertone con Bandabardò, Duo Bucolico e Gaspare Pellegatta. L’ingresso è libero- LEGGI QUI

MILANO – Nella città Medaglia d’Oro della Resistenza, sono decine le iniziative organizzate per l’anniversario della Liberazione – LEGGI QUI

(articolo in aggiornamento)