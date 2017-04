25 Aprile, gli eventi a Gavirate, Besozzo e Cocquio

Bandiere tricolore dell'ANPI sventolano dal sacrario dei caduti per la liberazione dal ponte Monumentale in via XX settembre, 25 aprile a Genova..ANSA/LUCA ZENNARO

Le manifestazioni in programma in occasione del 25 aprile, in provincia, sono diverse. Ecco quelle organizzate dalla sezione A.N.P.I. Gavirate-Besozzo, “un’occasione per ricordare la grande importanza e per ricordare la condotta dei partigiani che hanno combattuto per la libertà di tutti, gettando le basi della democrazia e contribuendo all’edificazione della nostra bella Costituzione” sottolinea Giovanni Migliore, segretario della sezione A.N.P.I. Gavirate-Besozzo.

Qui di seguito il calendario delle manifestazioni.

Gavirate: lunedì 24 aprile, ore 15:30, i rappresentanti della sezione A.N.P.I di Gavirate-Besozzo, insieme ai famigliari, deporranno un omaggio floreale sulle tombe dei partigiani presso il Cimitero di Gavirate e, a seguire, presso i Cimiteri di Voltorre e di Oltrona.

Besozzo: lunedì 24 aprile, ore 21:00, presso la Sala letture verrà proiettato il film sulla Resistenza “ La neve cade dai monti”. Ingresso libero .

Gavirate: martedì 25 aprile, ore 9:00, i rappresentanti della sezione A.N.P.I di Gavirate-Besozzo, insieme alcuni partecipanti deporranno un omaggio floreale presso i monumenti a partire dal Cimitero di Gavirate e a seguire presso i monumenti di viale Verbano, centro di Gavirate e di Oltrona. Voltorre: martedì 25 aprile, ore 10:00, Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale; ore 10:45, deposizione della corona presso il Monumento ai Caduti e Commemorazione ufficiale a cura di Cesare Sgherbini, delegato ANPI, con la partecipazione degli studenti delle Scuole e dell’Amministrazione Comunale (in caso di maltempo la commemorazione si svolgerà in Parrocchia). Besozzo: martedì 25 aprile 2017, ore 9:00, deposizione delle corone presso il Monumenti ai Caduti e presso il cimitero di Besozzo; ore 9:30, presso il Palazzo Comunale, deposizione della corona alla Lapide commemorativa dei partigiani caduti e corteo al Monumento ai Caduti; ore 10:15, cerimonia commemorativa al monumento ai Caduti, con intervento del Sindaco, dott. Riccardo Del Torchio, e di Laura De Bernardi, delegata ANPI Gavirate – Besozzo, alla presenza del Consiglio Comunale dei ragazzi (in caso di maltempo l’adunanza e la cerimonia si svolgeranno presso il Palazzo Comunale).

Cocquio Trevisago: martedì 25 aprile, ore 9:30,raduno presso il Centro Giovanile S.Andrea; ore 9:45, Corteo con accompagnamento della banda musicale; ore 10:15, deposizione della corona al Cippo dei caduti; ore 10.30, presso il cortile del Municipio, “Parole e pensieri” degli Alunni delle Scuole, commemorazione a cura dell’Amministrazione Comunale e di Niccolò Minonzio, delegato A.N.P.I. Seguirà rinfresco presso la sede degli Alpini.