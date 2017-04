25 aprile \"ridotto\": Fagioli: \"Abbiamo coinvolto gli interessati\"

È confermato a Saronno per il 25 aprile l’Amministrazione comunale si limiterà ad organizzare l’omaggio ai caduti al monumento a Salvo D’Acquisto e a quello dei Caduti Saronnesi. Nelle ultime ore sono stati esposti i manifesti con il programma delle celebrazioni ufficiali per la festa della Liberazione che appare decisamente ridimensionata rispetto alle passate edizioni. Non a caso l’Anpi, tramite il portavoce Claudio Castiglioni, ha reso noto un proprio programma aggiuntivo che prevede un corteo e una testimonianza in piazza Caduti saronnesi, in aggiunta a quanto deciso dal Comune.

Ribadisce la bontà della propria scelta il sindaco Alessandro Fagioli che ha dichiarato: «Per quanto concerne le celebrazioni del 25 aprile ci siamo confrontati con le diverse associazioni interessate, da quelle d’arma all’Anpi. Sono state sentite di concerto anche le forze dell’ordine, anche loro coinvolte nelle celebrazioni della Festa della Liberazione. A seguito di ciò abbiamo poi steso un programma di massima, che peraltro è stato apprezzato da molte delle diverse realtà coinvolte. Non è stato così per l’Anpi, che ha preferito in questa occasione agire per conto proprio, non aderendo a ciò che il Comune ha organizzato per celebrare la ricorrenza».

(nella foto un momento della conferenza stampa con sindaco ed Anpi per la presentazione del programma nel 2015)