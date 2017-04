“25 aprile sempre più festa di tutti gli italiani”

25 aprile 2017

«Il 25 aprile si consolidi sempre più come una festa di tutti gli italiani». Con queste parole il segretario provinciale del Partito Democratico, Samuele Astuti, ha accompagnato le celebrazioni a Malnate – città di cui è sindaco – e in tutto il Varesotto per il 72esimo anniversario della liberazione. «Tanti ragazzi delle scuole – ha proseguito l’esponente Pd – hanno preparato per oggi una lunga serie di iniziative: è soprattutto nei loro confronti che dobbiamo dare prova di unità ed enfatizzare i valori e l’eredità morale della lotta di liberazione che stiamo celebrando in questa giornata».

Un concetto di liberazione che, secondo Astuti, va inteso nelle sue più diverse sfaccettature. «Questo termine – sottolinea il segretario provinciale – racchiude tanti significati: riaffermazione dei diritti fondamentali, consolidamento dell’adesione a una casa comune europea, non discriminazione, impegno contro ogni forma di violenza, pratica dell’accoglienza. Dobbiamo trasformare il 25 aprile in una festa a favore dei valori di libertà, partecipazione e condivisione che ci tengono insieme e che si riassumono efficacemente nella parola “democrazia”. Solo così saremo certi di aver reso onore alle donne e agli uomini che 72 anni fa si sacrificarono per noi e per il nostro Paese».