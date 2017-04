Al 25 aprile Somma ricorda il più giovane partigiano caduto

Foto Somma Lombardo generiche

Somma Lombardo si appresta, come ogni altra città italiana, a celebrare il 25 aprile, festa della Liberazione dal nazifascismo.

E lo fa quest’anno con una scelta nuova: «Da quest’anno – spiega il sindaco Stefano Bellaria – abbiamo deciso di ricordare ogni anno la figura di un partigiano sommese». Per questa prima occasione, anche in modo simbolico, si è deciso di ricordare il più giovane dei Caduti sommesi nella guerra di Liberazione: «Isaia Bianco, morto a 17 anni nel campo di concentramento di Linz, un sottocampo di Mathausen».

Il programma della giornata del 25 aprile prevede alle 8.30 la deposizione dei fiori alla lapide dei partigiani caduti nell’ottobre del 1944, in località Canottieri. Alle 9.15 da via Medaglie d’Oro partirà il corteo – in auto – che raggiungerà le frazioni di Mezzana, Coerezza, Case Nuove e Maddalena, dove saranno deposte le corone di fiori.

Alle 11 da piazza Vittorio Veneto partirà invece il corteo a piedi che passerà al Monumento ai Caduti di piazza Scipione e poi si concluderà al Monumento dei Partigiani nel cimitero del capoluogo. Il corteo sarà accompagnato dal Corpo musicale La cittadina.

Il 24 aprile è inoltre in programma uno spettacolo teatrale proposto dalla Fonderia dell’arte: la piéce “Gotica e Tommaso” si terrà nella sala polivalente Giovanni Paolo II, in via Marconi (ingresso libero).