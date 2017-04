500 anni per la Chiesa di Santa Maria, anche i Mandolinisti partecipano ai festeggiamenti

mandolino mandolinisti

Al via la settima edizione degli “Incontri Chitarristici e Mandolinistici Bustesi“, rassegna musicale cittadina organizzata dai Mandolinisti Bustesi e realizzata con il contributo dell’Amministrazione comunale di Busto Arsizio. Quest’anno la rassegna si inserisce anche nella programmazione dei festeggiamenti per il 500 anniversario per la posa della prima pietra della Chiesa di Santa Maria di Piazza.

Per questo motivo i primi due concerti si terranno proprio nella meravigliosa cornice del Santuario mariano e verranno realizzati anche con strumenti storici. Uno dei temi principali di questa rassegna sarà quello di affiancare a stimati professionisti anche i giovani emergenti del mandolino e della chitarra classica. Ecco perché i concerti del XXXIII Festival chitarristico saranno introdotti da giovanissimi allievi di chitarra delle scuole musicali del territorio e un concerto intero della rassegna vedrà protagonisti i ragazzi vincitori del 2° concorso nazionale per strumenti a pizzico tenutosi a Bergamo ai primi di aprile.

Il primo concerto della rassegna si terrà sabato 29 aprile alle ore 21. Ascolteremo un duo d’eccezione composto dai Maestri Ugo Orlandi, che suonerà una serie di mandolini storici, e Ruggero Laganà al clavicembalo. Entrambi sono insegnanti al Conservatorio G. Verdi di Milano ed hanno un notevole curriculum internazionale come concertisti. La loro attività didattica e musicologica li vede anche tra i più prestigiosi studiosi dei loro rispettivi strumenti.

Il programma vuole essere un omaggio alla stupenda classicità della Chiesa di Santa Maria e alla sua pluricentenaria storia, con musiche di Tommaso Motta, Domenico Scarlatti, G.B. Sammartini, Melchiorre Chiesa, Pietro Morandi e J.K Schlick.

L’ingresso è libero e gratuito.