“500 mila euro per i piccoli comuni di montagna del Varesotto”

Votato oggi in VIII Commissione Agricoltura, montagna foreste e parchi il PAR 131 relativo alle determinazioni relative al Fondo per la Montagna. Esprime soddisfazione il consigliere regionale leghista Emanuele Monti che dichiara: «Regione Lombardia stanzia 3 milioni di euro per il Fondo Regionale Territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine. Mezzo milione di euro vengono messi a disposizione già per l’anno corrente per i piccoli Comuni della Provincia di Varese».

«Ho seguito in prima persona», spiega Monti, «l’intero iter procedurale e posso anticipare che a maggio presenteremo l’iniziativa ai sindaci varesini a Luino e che seguirò personalmente la strategia progettuale per lo stanziamento delle risorse per il territorio”.