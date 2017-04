67 grammi di marijuana e hascisc: arrestato un 22enne

hascisc seconda

Un ventiduenne incensurato sorpreso a vendere droga ad una coppia è stato arrestato dalla Volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio.

Erano le 19,30 di ieri 27 aprile quando la pattuglia, perlustrando le vie di Busto ai confini con Magnago, ha notato una scena che ha subito insospettito gli agenti: un giovane, in piedi di fianco ad un’auto in sosta sulla quale erano seduti un uomo ed una donna, si sporgeva con la parte superiore del corpo nell’abitacolo attraverso il finestrino aperto.

Avvicinatisi, i poliziotti hanno percepito il classico odore della cannabis ed hanno proceduto all’identificazione dei tre, annunciando loro l’intenzione di procedere ad una perquisizione. Tanto è bastato per convincere la donna ad estrarre dal reggiseno un involucro con marijuana per circa 7 grammi e ad ammettere di averla appena acquistata al prezzo di 30 euro, insieme al compagno, dal ragazzo appiedato.

Il venditore, identificato per un ventiduenne incensurato residente nelle immediate vicinanze del luogo dello scambio, era effettivamente in possesso dei 30 euro, circostanza che ha indotto i poliziotti ad estendere la perquisizione al domicilio che il giovane divide con i genitori.

Qui, ben nascosti sotto il sellino dello scooter parcheggiato in cortile, sono stati trovati 60 grammi di “erba” conservati sottovuoto in un sacchetto per alimenti, mentre altri 7 grammi tra marijuana e hascisc sono saltati fuori in soggiorno. Il ragazzo è stato arrestato in flagrante per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente