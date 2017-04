9 milioni per lo sviluppo delle Valli Prealpine

Foto varie

Risorse per quasi 9 milioni da destinare al Fondo Regionale Territoriale per lo sviluppo della Valli Prealpine. E’ quanto prevede un provvedimento della Giunta regionale, che ha ricevuto ieri, 5 aprile, il parere favorevole all’unanimità della Commissione Agricoltura presieduta da Alberto Cavalli (FI).

Per ogni territorio provinciale sono stati stanziati: 2,571 milioni per due progetti in provincia di Bergamo, 2,571 milioni per due progetti in territorio bresciano, 1,285 milioni per tre diversi progetti nelle province di Como, Lecco e Varese.

Si tratta di finanziamenti a fondo perduto ai quali saranno ammesse “strategie di progetto” per un importo massimo complessivo pari a 4 milioni. Presente in Commissione anche il Sottosegretario Ugo Parolo che ha brevemente ringraziato la Commissione sul lavoro fatto.

Il relatore Dario Bianchi (Lega Nord) ha detto: “Si tratta di interventi di notevole importanza per quanto riguarda lo sviluppo della montagna. Esprimo quindi soddisfazione per l’approvazione dello stanziamento regionale e per i territori, che potranno usufruire di queste risorse.”

Dopo il passaggio in Commissione, verrà pubblicato il provvedimento attuativo, a seguito del quale, entro 60 giorni, dovranno essere presentate le proposte.