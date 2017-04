A caccia di uova

Tempo libero generica

Preparate il cestino per il pic nic. Il sole splenderà su Pasqua e Pasquetta e ci potremo godere questi giorni di festa. - Ecco i dettagli del meteo

PASQUA E PASQUETTA, domenica 16 e lunedì 17 aprile

Sacro Monte - Pasqua e Pasquetta al Sacro Monte. La funicolare è aperta con orario continuato dalle 10 alle 19.30 e le corse hanno la frequenza di ogni 10 minuti una dall’altra. Il biglietto ordinario è di 1 euro (biglietto bus + funicolare è di 1,40 euro). Una volta raggiunto il borgo mariano, il museo Baroffio e del Santuario, la Cripta e la casa museo Pogliaghi sono aperti al pubblico il giorno di Pasqua dalle 14, mentre lunedì 17 tutta la giornata secondo i consueti orari di accesso (museo Baroffio, Cripta e casa museo Pogliaghi dalle 10 alle 18).

Visita all’esima cappella - Domenica 16 confermata invece la visita guidata a vetri aperti che questa volta riguarda l’undicesima Cappella della Via Sacra con tre orari di visita alle 11, alle 14.30 e alle 17. La prenotazione è obbligatoria al 328.8377206, mentre il ritrovo è direttamente all’undicesima Cappella.

Varese - I Musei civici di Varese saranno aperti al pubblico anche il lunedì di pasquetta. Porte aperte dunque per la Villa Mirabello, il Castello di Masnago e la Sala Veratti.

Varese – Domenica 16, in centro, ci sarà il Mercato dell’Insubira per produttori agricoli, artigiani dolciari e della panificazione dalle ore 9 in corso Matteotti e via Marconi.

Varese - Pasqua e pasquetta a Ville Toeplitz, il tennis bar sarà aperto dalle 10:00 del mattino fino a sera e ci sarà la possibilità da fare un pic-nic all’aria aperta.Per maggiori informazioni e prenotazioni, potete contattare il numero 339.617.7718.

VILLA DELLA PORTA BOZZOLO - CASALZUIGNO FOTO©LUCA LEONE

Varese – Casalzuigno – Gornate Olona – Con il FAI – Fondo Ambiente Italiano, la gita di Pasquetta fa rima con natura, divertimento all’aria aperta, colazioni sull’erba, giochi per grandi e bambini e tanta cultura. Lunedì infatti, Villa Panza, Villa Della Porta Bozzolo e il Monastero di Torba saranno aperti con eventi per tutta la famiglia. Caccia al tesoro botanica, pic nic sull’erba, visite guidate e tanto altro. – Tutte le informazioni

Inarzo – Tradizionale gita fuori porta di Pasquetta alla Palude Brabbia. La Riserva apre le porte nel suo momento più bello con visite guidate attraverso la Riserva e un laboratorio per bambini. Appuntamento alle 15 con scarponi e binocolo. – Tutte le informazioni

Sessa, Agra e Monteviasco – Per la prima volta in Valdumentina, in Malcantone e in Valle Veddasca, in occasione delle Feste Pasquali, si svolgeranno tre giorni a base di musica popolare. L’iniziativa è a cura dell’associazione Confini e vedrà in scena: il 15 aprile, dalle 15.00 ad Agra, il 16 aprile alle 17.00 nella chiesa di Sant’Orsola a Sessa, e il 17 aprile dalle 11.30 a Monteviasco, accompagnati dalla musica e dai canti dei “Damadakà’ – musica dalla tradizione”.

Luino – Il Cai di Luino propone di trascorrere il Lunedì dell’Angelo in compagnia facendo una passeggiata facile e breve alla scoperta del «Balcone di Luino». La partenza è fissata per la mattina: ore 9.20 ritrovo al Porto Lido a Luino e alle 9.30 partenza per Poppino ognuno con i propri mezzi. Escursione gratuita, info allo 0332.511101.

Laveno Mombello - A Pasquetta, dalle 10 alle 19, in piazza Imbarcadero c’è il mercato dell’artigianato creativo a cura di Mani Magiche. Info al 340.9864707.

Leggiuno - A Pasquetta, dalle 10 mostra mercato di manufatti artigianali e gustosi prodotti gastronomici organizzata per la Pasquetta alle Cascine Del Quicchio all’Eremo di Santa Caterina del Sasso.

Leggiuno - Camminata non competitiva gratuita con e senza bastoncini sul territorio comunale: ritrovo alle 9 in piazza Marconi e rientro nello stesso posto previsto per le 12.30. Iscrizioni entro sabato 15 al 328.4018958.

AGRA (VA) BELVEDERE del \"Giro del sole\"

Besano - Storie di uova e di cuccioli preistorici al Museo dei Fossili di Besano. L’appuntamento per tutti i bambini (ma anche per i grandi) è per sabato 15 aprile, dalle 15,30. Paola D’Agostino, la curatrice del Museo, farà visitare il museo, racconterà storie e aneddoti curiosi sui reperti esposti e poi porterà i bambini a fare tante cose divertenti: “Osserveremo gusci di uova di dinosauro al microscopio e andremo a caccia di uova di cioccolato!”.

Somma Lombardo – A Volandia un fine settimana di iniziative e l’occasione per visitare il nuovo padiglione dedicato al Modellismo: treni, aerei e modellismo navale nel nuovo spazio e tanto altro.

Busto Arsizio – Torna anche quest’anno l’attesa festa della Madonna in Veroncora. Il lunedì dell’Angelo segnerà infatti l’inizio della ricorrenza con un appuntamento speciale e tradizionale: alle 10 ci sarà la sfilata dei trattori con la distribuzione dell’insalata e ciapi (insalata e uova sode). Seguono alle 10.30 la messa con la benedizione dei trattori, l’apertura dello stand gastronomico e un pomeriggio all’insegna dei giochi della tradizione e dello spettacolo circense “Crazy Show” alle 16.

Caronno Pertusella – La Pro loco organizza la grigliata di Pasquetta dalle 11 al parco Avogadro (in caso di maltempo 500 posti al coperto), menù a 12 euro e menù bimbi a 10. Prenotazione gradita al 347.9639617.

Lugano – Tanti gli aventi organizzati a Lugano in occasione delle festività pasquali. Da venerdì 14 a lunedì 17 aprile infatti, la bella cittadina ticinese ospita un ricco il programma di «Pasqua in città»: l’evento che trasforma le vie cittadine in un allegro palcoscenico, mentre le piazze principali accolgono intrattenimenti per tutte le fasce d’età. Durante tutti i quattro giorni pasquali nelle piazze della Riforma, Dante, Maraini e nelle vie Pessina e Soave dalle 10 alle 18 si tiene il Mercato di Pasqua con il meglio dell’artigianato locale e dell’enogastronomia tipica con oltre cento bancarelle, in piazza Manzoni dalle 10 alle 18.30 per i bambini ecco la ludoteca itinerante con giochi in legno fatti a mano, laboratori creativi e truccabimbi. Tutti i giorni infatti sono previsti concerti dalle 13.30 alle 18 nella zona pedonale del centro, protagonisti i gruppi Tacalà, Tirabuscion e Bagioo, e ancora tante esibizioni dal vivo. Info www.luganoturismo.ch.

Bielmonte - Un appuntamento per vivere la Pasquetta in modo divertente, in mezzo alla natura e con eventi per tutta la famiglia. All’Oasi Zegna, lunedì 17 aprile, infatti ci sarà la Caccia al Tesoro Botanico e tante altre iniziative.

ALTRI EVENTI

Varese - Lunedì c’è il Memorial Zanella. Corsa podistica non competitiva organizzata dal gruppo sportivo Runner Varese: ore 9.30 all’Ippodromo Le Bettole in via Albani 27. Info www.adsrunnervarese.com.

Albizzate - Sabato dalle 15 alle 18 e domani (9.30-12.30 e 15-18) al canile Apar in via Canale 23 banchetti pasquali a favore degli amici a quattro zampe ospiti della struttura.

MUSICA

Varese - Appuntamenti al Twiggy Cafè: venerdì c’è Garageland, Dj set a cura di DJ Henry, serata di musica garage, popsike, beat, psychedelia, acid rock, indie rock, rythm’n’blues. Sabato 15 aprile invece, in concerto The Wyns + Pogodisco (dj-set a cura di Deejay Dave). Domenica 16 aprile serata “Black & Blue”con Kelly Sloan (ore 21:30, ingresso libero). Kelly Sloan è una giovane promettente cantautrice canadese con Joni Mitchell e i Wilco nel cuore.

Albizzate – Appuntamenti al The Family: stesera c’è “La festa delle feste” ovvero la serata che coinvolge tutti gli organizzatori di festival della provincia di Varese. Sul palco l’Officina della Camomilla. Sabato invece, serata con “Renato Franchi e l’Orchestrina del suonatore Jones”. Ingresso libero in entrambe le serate.

Busto Arsizio - Sabato 15 aprile al Gagarin concerto de Le Capre a Sonagli e dei Dead Man’s Blues Fuckers: concerto imperdibile per gli amanti del rock contaminato da psichedelia, stoner e blues nella sua versione più d’impatto.