A Carnago nasce il parco pensato per i cani

NOME: Ekki RAZZA: Meticcio volpino DATA DI NASCITA: presunta 2015 DESCRIZIONE: Ekki è un cagnolino molto vivace e giocherellone, come ogni cucciolotto della sua età. E' un gran coccolone e si diverte a giocare con cani e umani.

Nasce una nuova area cani a Carnago per permetterà ai nostri amici a quattro zampe di divertirsi e giocare insieme.

Tutti i proprietari potranno accedere a questa area e far correre liberamente i cani sotto la propria responsabilità: un modo di far socializzare i nostri piccoli e grandi amici in un’area verde ideata appositamente per loro. (Foto di repertorio)

“La nuova area cani di via Monte Rosa – dichiara l’Assessore all’Urbanistica e Ambiente Francesca Porfiri – è un’area verde di qualità acquisita da questa amministrazione per il suo valore paesaggistico ed ora viene messa a disposizione della cittadinanza con una funzione di sicuro interesse. Il proprietario di un cane che non dispone di un giardino avrà ora uno spazio protetto e

accogliente in cui far giocare il proprio amico a quattro zampe con altri cani liberamente, senza guinzaglio e museruola”.

Sabato 6 e domenica 7 maggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso via Monte Rosa, “costruiremo insieme la nuova Area Cani di Carnago. Lo faremo grazie all’aiuto reale e prezioso dei cittadini che parteciperanno all’iniziativa”.

“Carnago si dimostra una città in trasformazione, attenta alle esigenze dei cittadini e dei loro animali domestici. In tanti ci avevano chiesto uno spazio come questo – dichiara il sindaco di Carnago, Maurizio Andreoli Andreoni –. E siamo soddisfatti di aver dato una risposta a questa esigenza individuando un’area ottimale in cui gli animali possano correre liberamente e in tutta sicurezza. Io e l’Amministrazione Comunale tutta ringraziamo fin da ora tutti i cittadini che verranno a darci una mano a realizzarla”.

Sabato 6 e domenica 7 maggio tutta i cittadini, le associazioni e gli amici a quattro zampe sono invitati a partecipare.