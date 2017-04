A Induno Olona si corre la “Piccola Tre Valli”

Presentazioni, gare giovanili, squadre, corridori di ciclismo in provincia di Varese

Primo appuntamento stagionale a livello organizzativo per la Società Ciclistica Alfredo Binda, che proprio nei giorni scorsi ha presentato il proprio programma per il 2017.

Domani – martedì 25 aprile – a Induno Olona si disputerà la 41a edizione della “Piccola Tre Valli Varesine”, la prova giovanile che porta con sé il nome della grande classica locale e che quest’anno sarà dedicata alla categoria Allievi. (foto: un passaggio della “Piccola 2016″)

Ad affiancare la “Binda” per l’occasione saranno Polisportiva Besanese “S. Garzelli” e il Comune di Induno Olona con in prima fila il sindaco Cavallin. «La nostra è una comunità molto legata al ciclismo – ha detto quest’ultimo – sia per le storiche imprese di Luigi Ganna, sia per i progetti di mobilità a pedali che stiamo sostenendo».

La corsa, valida come 3° Trofeo Veneto Banca, prenderà il via alle 9,30 da via Milano dove è anche posizionato il traguardo, che sarà tagliato dai giovani corridori intorno alle 11,30.



Il tracciato prevede un circuito iniziale di 5,8 chilometri da ripetere per tre volte; poi il gruppo percorrerà un tratto in linea di 31 chilometri circa che lo porterà fino a Cunardo e al GPM di Bedero Valcuvia. Dopo il ritorno a Induno ci saranno altre due tornate sul circuito iniziale, quindi l’arrivo. In totale i giovani atleti dovranno quindi affrontare 60 chilometri di corsa.