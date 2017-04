A Pasqua va di moda .. la funicolare

Varie dai comuni

Sacro Monte di Varese preso d’assalto per questo lungo weekend pasquale. E a tenere banco è stata la funicolare molto apprezzata dai turisti che sono saliti numerosi.

Galleria fotografica Gita d'agosto al Sacro Monte 4 di 46

Lo storico trenino ha registrato in tre giorni, da sabato a lunedì, circa 2500 viaggiatori. Premiata, quindi, la scelta di tenere funzionante, eccezionalmente, anche il lunedì di pasquetta, giorno in cui oltre 1000 turisti hanno viaggiato sul trenino. Le prossime date di apertura speciali saranno il 25 aprile e il 1 maggio, giorni in cui la funicolare di Varese sarà in funzione.

«La decisione del Comune di Varese di aprire la funicolare nei giorni festivi, e in occasioni speciali, è molto apprezzata dai varesini e dai turisti – commenta Andrea Civati, assessore alla Mobilità – Segno che se si valorizzano le nostre eccellenze i risultati si raggiungono. Grazie a questa aperture speciali e alla promozione che stiamo facendo sono sempre di più i turisti che arrivano anche da fuori città per visitare le bellezze di Varese, e tra queste il Sacro Monte. La funicolare può avere un grande ruolo nel richiamare turisti in città, oltre ad essere un mezzo di trasporto sostenibile con il quale raggiungere il borgo sacro».

Inoltre, anche in occasione della apertura del 25 aprile, sarà possibile raggiungere la stazione di partenza della funicolare con i mezzi pubblici: gli autobus della linea C di Autolinee Varesine, infatti, raggiungeranno ogni mezz’ora (orario festivo) la stazione della funicolare, operativa dalle 10 alle 19.30. Dalla zona stazioni, dal centro o dalla fermata straordinaria di via Manin angolo via Valverde (zona stadio/Palasport, comodissima per i parcheggi) si potrà dunque accedere al borgo: come sempre, è sufficiente un unico titolo di viaggio (biglietti o abbonamenti validi sugli autobus cittadini) per usufruire di entrambi i servizi.

Come ulteriore testimonianza dell’attenzione del trasporto pubblico verso il comparto della montagna, Autolinee Varesine annuncia l’apertura di una nuova rivendita di biglietti in località Prima Cappella: si tratta del bar “Linea_ottantotto”, situato tra piazzale Montanari e via Guido da Velate, proprio in corrispondenza del capolinea della C e dell’accesso alla galleria che porta alla stazione di Vellone. Sono così ben 67 le rivendite di titoli di viaggio del servizio urbano sparse su tutto il territorio cittadino: l’elenco completo è disponibile sul sito www.ctpi.it.