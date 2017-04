A scuola col Pedibus

Il pedibuis a Oggiona con Santo Stefano

Anche a Oggiona con Santo Stefano è partito il pedibus. I bambini della scuola primaria Cesare Battisti ora possono raggiungere la propria aula di scuola con i propri compagni e in totale sicurezza.

Questo progetto, sviluppato con l’amministrazione comunale, ha diversi scopi: arrivare a scuola in autonomia ma anche conoscere meglio il territorio in cui vivono, la viabilità e le regole stradali da seguire. Inoltre è un’iniziativa educativa perché riesce a concretizzare alcuni concetti, come l’ecologia, il rispetto per l’ambiente e il benessere fisico.

Per realizzare questo servizio è stato fondamentale l’aiuto delle insegnanti e dei genitori. L’auspicio degli organizzatori è quello di riuscire ad estenderlo in altre zone del comune.