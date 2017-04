A Stoà torna l’appuntamento con “Ul bürger da chí”

ul burger da chi

Dopo il grande successo riscontrato nei mesi passati, la rassegna volta ad approfondire il tema della sostenibilità riprende lunedì 1° maggio, con un appuntamento ormai diventato tradizione: “Ul bürger da chí”.

L’iniziativa coniuga il format del fast food alla tradizione locale e alla qualità delle materie prime; un omaggio al lavoro dei piccoli produttori e commercianti locali e un’occasione per gustare un “prodotto giusto” in un “tempo giusto”. L’appuntamento è dalle 12.30 alle 15.00 e il ricavato delle offerte raccolte sarà devoluto a sostenere le attività di Stoà.

Il 5 maggio alle 21, Francesco Gesualdi, coordinatore del Centro Nuovo Modello di Sviluppo di Vecchiano (PI), proporrà una riflessione sui cambiamenti di tipo personale e di sistema necessari per un vero cambiamento a partire dall’Enciclica Laudato Sii di Papa Francesco.

Domenica 14 e 21 maggio verrà invece organizzata la seconda edizione di “Fai le cose con le mani”, workshop di autoproduzione e riuso creativo per educarsi allo zero waste, in collaborazione con i giovani della comunità Efraim di Olgiate Olona. Per info e iscrizioni scrivere a segreteria@stoabusto.it