A Venezia con il Trust per tifare Openjobmetis

Openjobmetis - Umana Reyer 60-73

L’ottimo momento della Openjobmetis di Attilio Caja e un calendario favorevole per unire lo sport alla cultura ha spinto il “trust” di tifosi “Il basket siamo noi” a organizzare la trasferta in pullman a Venezia in occasione della partita tra i biancorossi e la Umana Reyer.

Un viaggio previsto su due giorni – il 22 e 23 aprile – che il Trust mette a disposizione insieme all’agenzia Giuliani Laudi di Varese che si occuperà di gestire le prenotazioni. I partecipanti pernotteranno ad Albavilla Vicentina, da dove si può facilmente raggiungere la laguna in treno ed eventualmente fare rotta su altre città, visto che il tempo libero è a discrezione di ogni iscritto. I soli orari vincolanti sono quelli della partenza (sabato 22 alle 7,15 dal palazzetto), della partita (domenica 23 alle 18,15 al palasport “Taliercio” di Mestre) e del rientro a casa dopo il match.

Chi intende partecipare dovrà prenotare e versare il saldo entro il 12 aprile, direttamente alla Giuliani Laudi (0332-231139). La quota è fissata in 120 euro per gli associati al Trust o in 140 per i non associati; l’eventuale supplemento per la camera singola è di 20 euro. Nel prezzo è compreso anche il biglietto di ingresso al palasport (oltre a viaggio, pernottamento in hotel 4 stelle e prima colazione), mentre sconti per bambini e ragazzi verranno valutati singolarmente in agenzia. I posti a disposizione per la trasferta sono massimo 50.