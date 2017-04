A9, lavori per due notti consecutive

busto arsizio a8

Autostrade per l’Italia comunica che, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per due notti non consecutive, con orario 22:00-05:00, dalle ore 22:00 di lunedì 3 alle ore 05:00 di martedì 4 aprile e dalle ore 22:00 di mercoledì 5 alle ore 05:00 di giovedì 6 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Dogana Chiasso, in direzione della Svizzera, per lavori di riqualifica imbocchi gallerie. Sarà contestualmente chiusa l’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Milano e, in alternativa, si consiglia di utilizzare l’entrata di Fino Mornasco.

In alternativa alla chiusura del tratto tra Como Centro e Chiasso si consiglia, dopo essere usciti obbligatoriamente allo svincolo di Como Centro, di proseguire sulla viabilità ordinaria percorrendo la SP17 transitando da San Fermo della Battaglia, Monte Olimpino e Via Bellinzona, fino a raggiungere la Dogana di Ponte Chiasso.