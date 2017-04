Accende braciere con le finestre chiuso: 34enne intossicato dal monossido

Ha acceso un braciere per scaldarsi e probabilmente cucinare qualcosa ma ha tenuto tutte le finestre ben chiuse e sigillate finendo così per restare intossicato dal monossido di carbonio. E’ l’incidente di cui è rimasto vittima un 34enne di origine marocchina ieri mattina.

E’ successo all’interno dell’ex spogliatoio di via Leonardo Da Vinci una struttura di proprità comunale che ciclicamente viene occupata da senza fissa dimora. Proprio come ha fatto il 34enne che ieri mattina ha mezzogiorno ha acceso il braciere salvo poi perdere i sensi in pochi minuti quando i tre piccoli locali sono stati invasi dal monossido.

Fortunatamente alcuni connazionali si sono accorti da quanto accadeva e hanno dato l’allarme. Sono arrivati i pompieri, che hanno spento il fuoco e aerato i locali . Il personale sanitario della Croce d’argento, raggiunto da quello dell’automedica, ha stabilizzato le condizioni prima del trasferimento all’ospedale Niguarda dove si trova ricoverato ancora in prognosi riservata anche se al momento non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche due pattuglie dei carabinieri che hanno seguito i rilievi del caso.

La struttura è di proprietà comunale ma da tempo viene occupata abusivamente da senza fissa dimora tanto che all’interno non mancano giacili, vestiti ed anche rifiuti di ogni tipo.