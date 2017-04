Accesso alla piazzola ecologica, da giugno nuove regole per accedere

Cardano al Campo

Venerdì 14 aprile è stato ufficialmente collaudato dal sindaco e dall’assessore all’Ecologia, in accordo con il gestore del servizio Derichemburg San Germano, il nuovo sistema d’accesso alla piazzola ecologica di via San Rocco che entrerà in funzione dal prossimo 5 giugno.

Per accedere al centro di raccolta sarà indispensabile l’utilizzo da parte dei cittadini della Carta Regionale dei Servizi (CRS). Questo nuovo sistema si è reso necessario per:

• evitare accessi abusivi da parte di coloro che non ne hanno diritto (ad esempio da fuori comune)

• monitorare l’effettivo conferimento dei rifiuti da parte dei privati e delle aziende (per le aziende entrerà in funzione anche il sistema di pesatura).

I cittadini potranno quindi accedere con la CRS già in loro possesso distribuita da Regione Lombardia, mentre alle aziende ed artigiani presenti in città verrà rilasciata, dall’ufficio ecologia del comune, una nuova tessera magnetica di riconoscimento.

“Il centro di raccolta – spiega l’assessore Proto – offre un servizio importante alla cittadinanza, che l’amministrazione comunale intende potenziare e migliorare sempre di più con questo nuovo sistema verso un graduale passaggio alla tariffa puntuale. Una miglior conoscenza dei dati d’utilizzo della piazzola ecologica, unita ad una sempre più accurata differenziazione dei rifiuti, consentirà al comune il raggiungimento del 70% di raccolta differenziata; obiettivo espressamente dichiarato da diverso tempo dall’amministrazione comunale di Cardano al Campo!.