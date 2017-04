Addio a Spartaco Landini, ex dirigente del Varese

spartaco landini varese calcio apertura

Un lutto ha intaccato la festività pasquale in casa Varese Calcio: all’età di 73 anni é infatti scomparso Spartaco Landini, dirigente biancorosso nell’ultima stagione disputata in Serie B.

Proprio nel corso di quel campionato travagliato, Landini – che da calciatore aveva indossato la maglia della Grande Inter e aveva partecipato ai Mondiali del ’66 – era stato costretto a lasciare l’incarico per alcuni mesi a causa dell’insorgenza della malattia contro cui ha lottato come un gladiatore, come suggerisce il suo nome.

Nonostante i problemi di salute, Landini tornò comunque al Varese per stare vicino alla squadra nel finale di stagione, dando un grande esempio di professionalità e attaccamento ai colori societari.

Landini viveva a Genova e proprio nella sua casa del capoluogo ligure é spirato nella mattinata di domenica 16 aprile. Martedì 18 saranno celebrati i funerali. Il Varese Calcio ha voluto ricordare il suo ex dirigente con un saluto pubblicato sui profili Social del club.