Addio ad Arianna Sonia Scollo, cittadina benemerita di Fagnano

Foto varie

Arianna S0nia Scollo ha smesso di lottare e un brutto male che l’affliggeva da lungo tempo ha avuto il sopravvento. Domenica sera, nel giorno di Pasqua, ha lasciato tutti e se n’è andata non senza lottare fino all’ultimo.

La giovane studentessa e campionessa di Twirling, giudice di gara internazionale, ricercatrice di fama europea, poetessa e fagnanese benemerita è deceduta a causa di un tumore che non le ha dato scampo.

Arianna, in poco tempo, ha lasciato il segno in molti campi: in primis lo sport dove ha mostrato tutte le sue doti nel twirling prima come atleta e poi come giudice internazionale, uno sport poco praticato in Italia ma che richiede grandi capacità fisiche, poi nel mondo della ricerca scientifica con una tesi sulle aflatossine discussa in diverse università europee e non solo, infine nella letteratura con una raccolta di poesie che ha presentato pochi mesi fa nell’aula magna dell’Ospedale di Busto Arsizio dove era ricoverata.

Per tutti questi motivi e per la sua grande tenacia è stata anche insignita della benemerenza civica nel 2016 dall’amministrazione comunale di Fagnano Olona, su segnalazione del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Fabrizio Poncato.

I funerali della ragazza fagnanese si terranno domani, martedì, alle 16 nella chiesa di San Gaudenzio.