Addio Adriana, colonna del Gruppo Podistico Alto Verbano

La Presidente Onoraria del Gruppo Podistico Alto Verbano, Adriana Vit, è scomparsa nella giornata di ieri, sabato 29 aprile.

Ne dà notizia, sulla pagina Facebook del gruppo, il presidente Renzo Fazio: «Grandissimo è stato il suo impegno nell’Alto Verbano Germignaga, in particolare a partire dal 1994 dopo la scomparsa di Silvino Zerpelloni, senza di Lei, sicuramente il nostro gruppo non avrebbe avuto molta vita. Grazie Adriana per tutto quello che hai fatto per tutti noi, adesso ci darai una mano da lassù!».

«Una notizia triste in apertura di giornata, la scomparsa di Adriana Vit, colonna e presidente onoraria del Gruppo Podistico Alto Verbano. Un grande dispiacere; ci uniamo agli amici del Gruppo nel porgere le nostre condoglianze a chi le ha voluto bene», ha ricordato il sindaco di Germignaga Marco Fazio in un post.

I funerali si terranno martedì 2 maggio alle ore 14:30 presso la chiesa di San Giovanni a Germignaga, preceduti dalla recita del S. Rosario.