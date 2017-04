Addio alla ristoratrice 49enne Laura Tozzo

Grande cordoglio in città per la scomparsa di Laura Tozzo, 49enne ristoratrice che gestiva con il marito una pizzeria in via Primo Maggio.

La donna ha lottato contro la malattia fino a venerdì quando si spenta. La notizia della sua scomparsa ha presto fatto il giro di Gerenzano con tantissime persone arrivate per fare le condoglianze e stringersi intorno alla famiglia a partire dal marito e dai tre figli. “Era una persona solare e sempre sorridente – ricorda un’amica – sono stata fortunata a fare con lei un pezzo di strada”.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati anche sui social network dal gruppo “Sei di Gerenzano se…” tra questi anche quello di alcune associazione come il Gerenzano Twirling: “Tutto il gruppo partecipa con dolore alla scomparsa di Laura, mamma del giudice federale Ntba ed ex atleta del Gerenzano Twirling, Monica Belcastro”. Non a caso sono stati moltissimi i gerenzanesi, amici ma anche conoscenti e clienti, che non hanno voluto mancare sabato pomeriggio per l’ultimo saluto a Laura ai funerali celebrati in parrocchia.