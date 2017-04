Addio alla trattoria di mamma Adriana, al suo posto un Mc Donald’s

foto di Legnano

Per decenni è stata punto di ritrovo per i camionisti e per gli automobilisti che percorrono la A8 e la Saronnese oggi è un cumulo di calcinacci. La trattoria di Mamma Adriana e Walter non c’è più, al suo posto l’ennesimo fast food. Per la precisione sarà un Mc Donald’s.

busto arsizio varie

Un pezzo di storia se ne va, sostituito dalla catena di fast food più conosciuta nel mondo. La demolizione è avvenuta nei giorni scorsi e a breve inizieranno i lavori di costruzione del nuovo edificio.