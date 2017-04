Gallarate

Samarate dà l’addio al partigiano Cesare Scampini: fratello maggiore di Bruno, scomparso nel mese di gennaio, è morto alle 11.15 di lunedì 10 aprile.

«Con il fratello condivise la fuga in montagna e la lotta antifascista» ricordano i figli Marinella, Vittoria e Umberto.

«Una vita in fabbrica, una vita per la famiglia e soprattutto una vita piena di entusiasmo nel lottare, come a vent’anni, che lo portarono a combattere in montagna. Viva i partigiani, morti e vivi».

Nel corso dei rastrellamenti in Valgrande – dove combatterono molti partigiani dell’area di Busto e Gallarate – Cesare fu anche ferito gravemente al Ponte di Casletto e curato dall’infermiera Maria Peron, come ricorda Massimo Ceriani, presidente dell’Anpi e storico del movimento partigiano samaratese.

I funerali si terranno giovedì 13 aprile, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Samarate.