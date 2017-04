Adolescenti e genitori: due serate per parlare di disagio

Lugano: Facebook, social network, amicizie virtuali. Nella foto uno smart phone e un PC connessi al social network Facebook. ©Ti-Press / Gabriele Putzu

Adolescenti e disagio: è il tema di due incontri organizzati dall’Isiss Daverio Casula per i genitori dei propri studenti.

Il primo appuntamento è giovedì 27 aprile: dalle 20 nell’aula magna con ingresso da Via Bertolone 13 Varese si parlerà di “Come riconoscere i segnali di disagio in adolescenza”.

La serata sarà condotta in collaborazione con il Centro Gulliver dalla dott.ssa Federica D’Andria e dalla dott.ssa Alessandra Cornale, psicologhe.

Il secondo incontro, che si terrà il 18 maggio alla stessa ora, tratterà del rapporto degli adolescenti con la rete e le nuove tecnologie (cyberbullismo).

Le serate favoriranno l’esplorazione dei possibili rischi e manifestazioni di disagio connessi con situazioni di conflitto e di bullismo: difficoltà relazionali genitori-figli, stili educativi e comunicativi, riconoscimento del disagio adolescenziale e delle sue espressioni, solitudine e vulnerabilità, fenomeni di emarginazione e aggressività, riservatezza informatica e socialità.

